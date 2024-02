MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 23/02/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

FUGA DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE MOSSORÓ

Em Nota, PF confirma prisão de suspeito de ajudar Tatu e Martelo a furar o cerco de mais de 300 policiais na região entre Mossoró e Baraúna

Além do mossoroenses J. G. C. S, de 22 anos, a PF também prendeu duas pessoas no Estado do Ceara ao cumprir 9 mandados de busca e apreensão na mesma investigação; uma por tráfico e outra por ter mandato de prisão em aberto

Defensoria pública da união recomenda que policiais usem câmeras corporais nas buscas pelos fugitivos em Mossoró

Força Nacional chegou por volta de meia noite a Exporcenter, da UFERSA, para auxiliar na manutenção do Presídio Federal e nas buscas

MOSSORÓ

Secretaria de saúde amplia Vacinação contra dengue para adolescentes de 12 a 14 anos em Mossoró

Equipe técnica da Prefeitura visita terreno onde será construída a Policlínica no Campus Central da UFERSA, em Mossoró-RN

Secretaria da Fazenda está com horário estendido na reta final da campanha IPTU 2024

Agricultores mossoroenses destacam importância do Programa Semear que teve início esta semana em evento no Parque Armando Buá

ESTADO

Recarga no açude Dourado afasta risco de colapso no abastecimento de Currais Novos, Açude de Acari pega dois metros de água e prefeito de Upanema disse que as expectativas são boas para sangria da Barragem de Umari, em Upanema

A previsão do INMET é de pancadas de chuvas intensas em todo o Rio Grande do Norte neste final de semana

Prefeito de Apodi comemora realização de um grande carnaval sem incidentes

"Assim como Mossoró, Prefeito de Upanema também projeta construir policlínica para agilizar humanizar atendimento à população"

POLÍCIA

Ré é condenada a pena de 6 anos e 5 meses no semiaberto por matar moradora de rua; promotor explica o motivo da pena ter sido baixa

PRF prende um homem e apreende um revólver, droga e aparelhos de celular sem nota em na BR 304, em Mossoró

NACIONAL

“O presidente Lula me honra imensamente com a indicação para ministro do STF”, diz Flávio Dino diz o novo ministro do Supremo Tribunal Federal

Sobre a tentativa de golpe: PF intima generais e Bolsonaro de forma simultânea, para evitar que combinassem versões; Ficaram em silêncio diante do escrivão da PF

Dos 23 intimados para prestar depoimento nesta quinta, no entanto, o presidente do PL Valdemar da Costa Neto, o ex-ministro Anderson Torres; e o assessor pessoal de Bolsonaro Tércio Arnaud responderam às perguntas da PF

Caixa abre concurso com mais de 4 mil oportunidades para todo o Brasil; Inscrições começam no dia 29, as provas serão aplicadas em maio e o resultado está previsto para Agosto