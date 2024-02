TV Câmara e EBC formalizam cooperação para entrar no ar o sinal aberto da emissora. Nesta quinta (22), técnicos da Empresa Brasil de Comunicação fizeram visita técnica na sede da TV, no Centro de Mossoró. Vancarlos Alves, gerente executivo de Planejamento da EBC e da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), recebeu a via do Acordo de Cooperação, assinado pelo presidente da CMM, Lawrence Amorim. O documento ainda deverá ser assinado em Brasília e publicado no Diário Oficial da União (DOU) para que, passados os trâmites legais, a TV Câmara possa entrar em operação em sinal aberto.

A TV Câmara Mossoró e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) formalizam cooperação para entrar no ar o sinal aberto da emissora. Nesta quinta (22), técnicos da EBC fizeram visita técnica na sede da TV, no Centro de Mossoró. Conheceram estúdios e equipamentos, como torre, antena e transmissor.

Realizaram a inspeção o gerente executivo de Planejamento da EBC e da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), Vancarlos Alves, e o coordenador de Sistemas de Radiodifusão da EBC, Leandro Marques.

Eles foram recepcionados pelo presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim; pelo diretor da Fundação Aldenor Nogueira (mantenedora da TV), Jório Nogueira, e pela procuradoria da Fundação.

Além de realizar a visita técnica, Vancarlos Alves recebeu a via do Acordo de Cooperação, assinada por Lawrence Amorim. Levará o documento a Brasília para assinatura do diretor-presidente da EBC, Jeansley Challes de Lima, e publicação no Diário Oficial da União (DOU).

A previsão é que o termo seja publicado no DOU, próxima semana. Cumprida essa última formalidade, será marcada a data do início da operação da TV Câmara Mossoró em sinal aberto, como afiliada da Rede Nacional de Comunicação Pública.

Fase final

Em 9 de novembro de 2021, por meio da portaria nº 3.703, o Ministério das Comunicações consignou o sinal aberto para a TV Câmara Mossoró. Desde então, vários requisitos têm sido cumpridos, como o licenciamento na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Falta apenas o Acordo de Cooperação, como atestou o gerente executivo de planejamento da EBC e da RNCP, na visita desta quinta-feira à TV Câmara.

“As etapas técnicas e administrativas já foram vencidas e, em breve, toda Mossoró e região poderão conferir em sinal aberto a multiprogramação, que envolve a TV Câmara Mossoró, como canal principal, e o Canal Gov, Canal Educação, Canal Saúde, entre outros”, informou Vancarlos Alves.

O presidente Lawrence Amorim ressaltou o avanço. “Será um legado ao povo de Mossoró, que terá TV Câmara em sinal aberto, com mais acesso à informação, mais transparência da Câmara Municipal e das discussões na Casa, que são de interesse público”, frisa.

No ar há nove anos, A TV Câmara Mossoró opera no sistema a cabo: canal 23.2 da TCM Telecom e no canal 2 da Telecab. Também está disponível no YouTube (canal TV Câmara Mossoró). A emissora transmite sessões e outras atividades da Câmara e dispõe de leque de programas próprios.