Principais jogos de Keno online para jogar no Brasil

O Keno é um concurso de loteria muito popular entre os brasileiros, esta loteria sempre funciona sobre as mesmas regras, mas tem sorteios separados para cada região do Brasil. Online na Lottomat você pode jogar Keno do Brasil e de muitos outros locais do mundo, esta é uma das melhores loterias online para curtir este jogo.



O Keno é um dos concursos de loteria mundialmente famosos, ele está disponível em diversos países e sempre seguindo o mesmo modelo de apostas. Online em sites como Lottomat você pode viver uma experiência de apostas em loterias com mais opções deste clássico de loterias.

As regras do Keno para apostas são bem simples, basicamente você aposta em sistema no qual quanto mais difícil for ganhar na sua aposta, maiores serão as premiações. Este modelo de apostas é divertido, mas exige mais tempo para apuração de resultados, por este motivo interessante ter várias opções de Keno para jogar.

Você pode Jogar Keno online agora (Clique aqui) mesmo usando Lottomat que oferece uma grande variedade de jogos de loteria do mundo todo. Esta é uma plataforma focada em jogos internacionais e só em Keno oferece 8 versão diferentes do jogo que podem ser bem interessantes para você.





Melhores jogos de Keno para curtir

Apesar do jogo Keno sempre ter as mesmas regras é fato que o valor de premiação varia de acordo com a região do mundo em que você está fazendo sua aposta. Infelizmente no Brasil as loterias oferecem a menos premiações de Keno do mundo, sendo mais interessante para você fazer apostas em jogos de Keno de outros países.

Visitando o LottoMat.com você verá que existem muitas opções diferentes de Keno para curtir, ao total são oito sorteios de Keno diferentes que valem muito a pena jogar. Cada um deles oferece premiações diferentes com destaque para o Keno Francês que oferece premiações muito altas.

A grande diferença de preço nas loterias Keno de acordo com países diferentes vem por conta da moeda utilizada para o sorteio. Jogar uma loteria online internacional sempre oferecerá valores de premiações mais altos e no caso do Keno que sempre segue as mesmas regras se torna muito atrativo.





Tipos de Keno disponíveis na Lottomat.

Como você pode notar na Lottomat você tem uma ampla variedade de concursos de loteria para se divertir. O site oferece 32 opções de concursos para apostas, e destas 32 opções 8 delas são Keno internacional. São eles:

Keno Francês

Keno Finlandês

Keno Grego

GG World Keno

Keno Letão

Keno Polonês

Keno Tcheco

Keno Eslovaco

Com tantas opções de Keno certamente você encontrar algum com premiações mais atrativas. A Lottomat é uma loteria online de extrema confiança que oferece ótimos recursos e opções para apostas em loteria, vale muito a pena conferir tudo que o site tem a oferecer.