O primeiro edital do programa de recuperação de estradas que o Governo do Rio Grande do Norte lança amanhã (27) inclui nove trechos rodoviários, num total de 210 quilômetros. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (26) pela governadora Fátima Bezerra.



Entre os trechos contemplados estão o da RN-117, entre Mossoró e Governador Dix-sept Rosado; a RN-015, Mossoró/Baraúna; o trecho da RN-177, que vai de Pau dos Ferros a São Miguel.

Não se trata apenas de tapa buracos, mas de reconstrução de trechos críticos principalmente. “Do total de R$ 1,6 bilhão do empréstimo que fomos autorizados a fazer pelo Governo Federal, vamos utilizar a primeira parcela, já disponível, de R$ 428 milhões, para aplicar exclusivamente na recuperação de nossas estradas", disse a governadora, lembrando que outros dois editais serão lançados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN) na primeira semana de março.



"As rodovias estaduais foram construídas há 30, 40, 50 anos e nunca passaram por uma manutenção adequada. Vamos deixá-las em condições de segurança e trafegabilidade", acrescentou a governadora. Ela informou ainda que o Governo do Estado também vai usar recursos da renovação do empréstimo feito ao Banco Mundial, via Governo Cidadão, para melhoria de estradas. “O foco neste momento é restauração, mas haverá implantação de novos trechos rodoviários, que anunciaremos em breve. Isso é apenas o início de um programa robusto de melhoria de nossas estradas que iremos realizar”, reforçou Fátima.



A governadora também citou dois trechos de estradas, um já construído e outro em obras, dentro do novo padrão de rodovias estaduais, mais robustas, mais largas, sinalizadas e seguras. São eles o da RN-233, entre Assu e Triunfo Potiguar, totalmente reconstruído com recursos do empréstimo junto ao Bando Mundial; e a RN-401, de acesso ao município de Guamaré, obras em construção, resultado de uma parceria do Governo do Estado, 3R Petroleum e Prefeitura de Guamaré.





RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

Trechos do primeiro lote em processo de licitação



1º Distrito Rodoviário - Mossoró

RN-015 - trecho Mossoró/Baraúna, 44 quilômetros

RN-117 - trecho Mossoró/Governador Dix-sept Rosado, 34 km

Acesso rodoviário Tibau/Grossos, 17,52 quilômetros



6º Distrito Rodoviário – Pau dos Ferros

RN-079 - trecho BR-405/Marcelino Vieira, 38,0 km

RN-177 - trecho BR-405/Rodolfo Fernandes, 11,0 km

RN-177 - trecho Viçosa/Portalegre, 8,0 km

RN-177 - trecho Francisco Dantas/BR-226 Pau Ferros 8,0 km

RN-177 - trecho Pau dos Ferros/Encanto/São Miguel, 41 km

RN-177 - São Miguel/Coronel João Pessoa, 9,0 km