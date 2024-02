Entretanto, para esta declaração fazer sentido, é preciso que Tatu e Martelo tenham percorrido, em 21 horas, a distância de 30 km de mata fechada, que fica entre as localidades de Riacho Grande, em Mossoró, e Três Varedas, em Baraúna-RN. Além das dificuldades impostas pela vegetação fechada, Tatu e Martelo teriam que fazer esta caminhada por dentro da Reserva Nacional da Furna Feia, onde existem milhares de cavernas no solo, procurando se esconder das patrulhas nas vias que atravessam a região, e os voos rasantes de helicópteros e até de drones.

O mecânico Ronaildo da Silva Fernandes, de 38 anos, disse as equipes de imprensa de O Câmera, SBT e TCM, que os fugitivos Tatu e Martelo renderam a família dele, na comunidade de Três Varedas, em Baraúna-RN, por volta de meia-noite do sábado, dia 17.

Os repórteres insistiram na pergunta e a resposta foi a mesma, de que ele, a mulher e os filhos foram rendidos por volta de meia-noite do sábado. Esta declaração, que segundo Ronaildo Fernandes, foi dito a Polícia Federal na sede da Delegacia em Mossoró.

Entretanto, para esta declaração fazer sentido, é preciso que Tatu e Martelo tenham percorrido, em 21 horas, a distância de 30 km de mata fechada, que fica entre as localidades de Riacho Grande, em Mossoró, e Três Varedas, em Baraúna-RN.

Além das dificuldades impostas pela vegetação fechada, Tatu e Martelo teriam que fazer esta caminhada por dentro da Reserva Nacional da Furna Feia, onde existem milhares de cavernas no solo, procurando se esconder das patrulhas nas vias que atravessam a região, e os voos rasantes de helicópteros e até de drones.

Ronaildo disse que após ter sido rendido por volta de meia-noite, os fugitivos falaram que sabiam tudo sobre ele e o irmão dele, que também é mecânico, e que se não fizesse o que eles mandassem, seriam mortos. Temendo esta ameaça, Ronaildo disse que comprou comida para os fugitivos por oito dias.

A entrega da comida era feita num tronco de arbusto. Ele deixava a comida e depois os fugitivos iriam pegar. Ele disse que só viu Tatu e Martelo na noite de sábado, 17, e ficou aterrorizado. Tudo que via, imaginava que fosse os bandidos atrás dele e da família dele. Imaginava que havia um carro preto lhe seguindo para matar e acionou a polícia.

Ronaildo disse que ficou com tanto medo que não dormia e que agora está pensando em abandonar a propriedade rural em Três Veredas e ir morar na cidade, trabalhando de mecânico. Ele foi interrogado duas vezes na PF e liberado.

Buscas

Em função das informações ou não, a Força Tarefa intensificou as buscas na região que compreende entre a cidade de Baraúna e a cidade Jaguaruana, no Estado do Ceará, assim como em diversas áreas de assentamentos como Vila Nova I, II e III, além da localidade de Pico Estreito e todos os assentamentos nos arredores. Também é registrado a presença de diversas viaturas da PRF, Força Nacional e Polícia Penal Federal e Cotar circulando após a divisa.