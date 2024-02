MEC e Inep iniciam pesquisa sobre o Enem 2023 com estudantes que se inscreveram no exame. O questionário é voltado a todos os inscritos no Enem 2023 e estará disponível para ser respondido até o dia 8 de março. O preenchimento da pesquisa é fundamental para o aperfeiçoamento do exame nas próximas edições. As perguntas vão desde a preparação para a prova até a logística de deslocamento ao local de aplicação. O link da pesquisa será enviado por e-mail ao estudante.

Nesta terça-feira (27) o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) iniciaram, com apoio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), a aplicação da pesquisa “Participação dos Estudantes no Enem 2023”.

O questionário é voltado a todos os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 e estará disponível para ser respondido até o dia 8 de março.

O preenchimento da pesquisa é fundamental para o aperfeiçoamento do exame nas próximas edições. As perguntas vão desde a preparação para a prova até a logística de deslocamento ao local de aplicação.

No levantamento, também serão mensurados os motivos que levam os estudantes a não participar do exame e as expectativas para o ensino superior.

Como funcionará?

• A partir desta terça-feira (27), todos os inscritos receberão o link da pesquisa por e-mail.

• Antes de iniciar o processo, o participante precisa verificar seus dados e responder à seguinte pergunta: “Você deseja participar da pesquisa ‘Participação dos Estudantes no Enem 2023’?”

• Ao assinalar “SIM”, o estudante dará sequência ao questionário.

• Após enviar as respostas, o participante não poderá responder novamente às questões nem acessar a ferramenta.

• O link para participação é pessoal e intransferível.

ENEM

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são considerados critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.