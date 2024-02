Guarda Municipal encontra corpo seminu com sinais de violência no Loteamento Brás

O corpo osé Jonathan Pequeno de Oliveira, residente no bairro Santo Antônio, foi encontrado seminu na tarde desta terça-feira, 27, nas imediações do loteamento Brás, ao lado do Presídio Federal de Mossoró, entre a RN 015 e a BR 405. O MOSSORÓ HOJE acompanhou a remoção do corpo e o início do trabalho de investigação da Polícia Civil. A vítima é José Jonathan Pequeno de Oliveira, residente no bairro Santo Antônio. O delegado Caio Fábio confirmou a informação de que o corpo estava com muitos hematomas, seminu e, considerando a localização, não restava dúvida de que se tratava de homicídio.