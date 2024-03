MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 28/02/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

FUGA DA PENITENCIÁRIA DE MOSSORO

“Tô com medo”, diz Seu Raimundo, de 77 anos, da Comunidade de Juremal, que está mesmo no epicentro da caçada da Força Tarefa aos dois fugitivos Tatu e Martelo

Policiais federais colam cartazes com fotos dos fugitivos com oferta de 30 mil de recompensa por informações em Baraúna e moradores de comunidades rurais dizem terem visto os dois

Após audiência de custódia, dono de casa usada como esconderijo por fugitivos de Mossoró continua preso; PF avança nas investigações sobre a fuga e para prender os fugitivos

Chuva forte dificulta trabalho da Força Tarefa na zona rural de Baraúna e Ministério da Justiça enfatiza que os 470 policiais vão continuar nas buscas até recapturar os fugitivos

MOSSORO

Toda a zona urbana de Mossoró já conta com iluminação 100% de LED, comemora Prefeito Allyson Bezerra

Mossoró intensifica planejamento para receber a 7ª edição do Encontro Norte-Nordeste da Guarda Municipal

Prefeitura e clubes de Mossoró concluem plano de necessidade para novo estádio

Prefeito Allyson assina ordem de serviço para construção da Escola Municipal na Comunidade rural São José

ESTADO

Governo do RN apresenta a forma de implantação do piso do magistério para a categoria

Chuva forte neste dia 27 de Natal ao Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Alegria para o homem do campo e preocupação para quem mora em cidades que não houve investimento em drenagem, como Baraúna e Assu

Açude do Pataxó está prestes a sangrar, o que é motivo de alegria na comunidade e de muita preocupação de quem mora na cidade de Ipanguaçu, que corre risco de inundar 75%

Emparn prevê mais chuvas até domingo em todas regiões do Rio Grande do Norte

No campo, o agricultor está antecipando com o plantio de feijão e enquanto aguarda o corte de terra para plantar milho e sorgo

POLICIA

Júri inocenta mulher de 32 anos da acusação de planejar e ordenar morte do marido

Guarda Municipal encontra corpo de jovem do bairro Santo Antônio seminu com sinais de violência na região do Loteamento Brás

PCRN recebe doação de cão farejador filhote para auxiliar no trabalho investigativo em Mossoró

NACIONAL

Definido os termos de investigação da CPI da Brasken, que 47% de suas ações pertencem a Petrobras

Fórum Nacional de Segurança aponta déficit de 179 mil policiais militares e de 55 mil policiais civis no Brasil

Em Brasília, ficou definido que a duplicação da BR 304 começa pelo trecho Mossoró-Assu, exatamente como defendeu o ex-senador Jean Paul Prates. Licitação deve sair até o final do ano