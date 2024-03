Suspeitos param carro de pré-candidata e atiram no chão em Porto do Mangue: “apenas um aviso”. O caso aconteceu por volta das 20h desta terça-feira (27), no assentamento Rio Doce, zona rural de Porto do Mangue. No veículo estavam a médica Rosa Araújo, conhecida como Dra. Rosa, e outras 4 pessoas. A médica é pré-candidata à prefeitura do município. De acordo com informações da polícia militar, dois homens encapuzados se aproximaram do carro, ordenaram que o condutor parasse, em seguida ordenaram que todos desembarcassem e atiraram contra o chão. Afirmaram, ainda, que não se tratava de um assalto, mas de “um aviso”. A dupla fugiu em seguida.

FOTO: REPRODUÇÃO/ILUSTRATIVA