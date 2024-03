Contribuinte de Mossoró tem até esta quinta (29) para garantir 25% de desconto no IPTU. “Últimas horas para o contribuinte mossoroense ficar em dia com a cidade, aproveitando um excelente desconto de 25% para pagamento em cota única do IPTU 2024”, destacou o titular da Secretaria Municipal da Fazenda, Edilson Júnior. Até esta quinta-feira, a Secretaria da Fazenda estará funcionando em horário estendido das 7h às 19h para atender todos os contribuintes mossoroenses que procurarem regularizar o IPTU, seja para pegar o boleto do IPTU 2024 ou para acertar alguma pendência dos exercícios anteriores.

Pelo quarto ano consecutivo, o município de Mossoró aplica o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) para o contribuinte que realizar o pagamento do tributo em parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O prazo para efetuar o pagamento com o desconto encerra nesta quinta-feira (29).

“Somente terão direito ao desconto de 25% em cota única aqueles que estão em dia com o Município. Aqueles com alguma pendência podem comparecer nos últimos dois dias de prazo para o desconto em pagamento da cota única, fazer a regularização, pagar os débitos que estão em atraso ou parcelar de modo a poder usufruir do desconto”.

Edilson Júnior frisa a importância do pagamento do IPTU. “Fique em dia com seu IPTU porque, através dos recursos do IPTU a Prefeitura de Mossoró realiza grandes obras e benefícios em favor da população. IPTU 2024, você contribui e Mossoró realiza”, finalizou.

CONFIRA CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DO IPTU 2024:

1ª quota/quota única – 29 de fevereiro de 2024

2ª quota – 29 de março de 2024

3ª quota – 30 de abril de 2024

4ª quota – 31 de maio de 2024

5ª quota – 28 de junho de 2024

6ª quota – 31 de julho de 2024

7ª quota – 30 de agosto de 2024

8ª quota – 27 de setembro de 2024