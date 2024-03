Criminosos quebram postes, furtam cabos e deixam 7.581 clientes sem energia em Macau e Guamaré

Foram quebrado seis postes de uma linha de transmissão de Alta Tensão (69.000 volts) e furtados 600 metros de cabos no trecho entre Macau e Guamaré, na região da Costa. Um dos postes quebrados fica na Comunidade Cohab, próximo ao IFRN, e os outros cinco próximos à Comunidade Papagaio, zona rural do município. A geradora, atendida em alta tensão, segue com o fornecimento interrompido até que a substituição dos postes quebrados e a reposição dos cabos sejam concluídas – ainda sem previsão pois a região está alagada em função das chuvas. A ação criminosa já é a sexta no mesmo local em menos de 90 dias.