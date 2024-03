Caern alerta para risco de aproximar-se de bueiros ou locais que estão passando por serviço. Segundo a Caern, durante as chuvas é comum as pessoas não seguirem as regras de segurança e colocarem sua integridade física em risco. A orientação serve para todos os períodos do ano, sendo o alerta ainda mais importante no período de chuvas, porque o risco é mais acentuado. Ações como abrir tampas de bueiro para a água escoar ou entrar em locais com vazamento são extremamente perigosas. A Companhia ainda alerta que é crime canalizar a água de chuva para a rede de esgoto.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte emitiu um alerta à população para que não se aproxime de poços de visita (bueiros), locais com serviços em andamento ou tente consertar vazamentos de água ou esgoto.

Segundo a Caern, durante as chuvas é comum as pessoas não seguirem as regras de segurança e colocarem sua integridade física em risco.

A orientação serve para todos os períodos do ano, sendo o alerta ainda mais importante no período de chuvas, porque o risco é mais acentuado. Ações como abrir tampas de bueiro para a água escoar ou entrar em locais com vazamento são extremamente perigosas.

É comum também a abertura dos bueiros para jogar lixo. Essa atitude não só contribui com transbordamentos de efluentes de esgoto como prejudica o meio ambiente.

ESGOTO E DRENAGEM

Para acionar os responsáveis por cada situação é preciso entender a diferença entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitário. A Caern é responsável por operar o sistema de esgoto e as prefeituras cuidam da drenagem que é a coleta de água de chuva.

Os sistemas são independentes e é crime canalizar a água de chuva para a rede de esgoto. Muitos transbordamentos ocorrem porque a tubulação de água de chuva é ligada indevidamente na rede de esgoto, sobrecarregando o sistema e favorecendo o escoamento de efluentes nas ruas.

SISTEMA DE ÁGUA

Os sistemas de abastecimento de água possuem diversos equipamentos. A população deve manter-se afastada de todos eles. Incluindo reservatórios que abastecem cidades, Estações de Tratamento de Água, tubulações de adutoras, poços, conjuntos motobombas que funcionam em açudes. Todos estes sistemas só devem ser operados por pessoas treinadas e autorizadas, sendo a operação de água e esgoto exclusivamente feita pela equipe da Caern.

A Companhia possui canais de atendimento que funcionam 24 horas para contato da população. São eles: teleatendimento 115, o WhatsApp 98118-8400, o aplicativo Caern Mobile e a agência virtual www.caern.com.br.