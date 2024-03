Prefeitura inicia pavimentação com piso intertravado no bairro Itapetinga. O trabalho começa pela rua Manoel Januário da Silva, no bairro Itapetinga, na região conhecida como Sítio Estreito. Toda a extensão da via, que soma 830 metros, receberá o piso, transformando a realidade do local. A ordem de serviço para início da obra foi assinada nesta quarta-feira (28), pelo prefeito Allyson Bezerra.

A Prefeitura de Mossoró assinou na tarde desta quarta-feira (28) a ordem de serviço para o início da obra de pavimentação do tipo intertravado na rua Manoel Januário da Silva, no bairro Itapetinga, na região conhecida como Sítio Estreito. Toda a extensão da via, que soma 830 metros, receberá o piso, transformando a realidade do local.

O início da obra foi celebrado pela população que reside na região. “Vai melhorar muito. Eu estou muito feliz em saber que está sendo realizado. Agradeço o trabalho da Prefeitura, que está muito bom. Foi o que eu mais pedi, eu orava, e chegou esse dia, está chegando, graças a Deus”, disse Paula Francinete.

O casal Nailson Evangelista e Maria das Neves mora no local desde 2007 e também comemorou o anúncio da pavimentação na rua. “No verão é poeira, no inverno é lama. Agora vai ficar bom agora, se Deus quiser. Estamos felizes demais. A Prefeitura está trabalhando muito”, pontuou Nailson. “É um sonho realizado”, complementou Maria das Neves.

Roseneide Pereira, residente na rua Manoel Januário da Silva, revela que quando foi informada que a via receberá pavimentação do tipo intertravado ficou emocionada. “Estou muito feliz. Não estava nem acreditando. Eu não vejo a hora (de ver a rua pavimentada)”, contou.

A pavimentação com piso intertravado integra as ações do programa “Mossoró Realiza”. No total, serão investidos mais de R$ 58 milhões em todas as regiões de Mossoró, um serviço que muda o cenário das vias, com melhorias de acessibilidade, beneficiando diretamente os moradores, levando também mais segurança para os condutores de veículos e pedestres.

O investimento em infraestrutura com a obra de calçamento valoriza os imóveis, fomentando o desenvolvimento econômico e urbano. A pavimentação do tipo intertravado também facilita o escoamento das águas das chuvas.

“Vamos aqui fazer mais de 800 metros de rua, 4.600 metros quadrados de pavimentação intertravada. Uma pavimentação com muito conforto, que ainda ajuda na drenagem, já que em torno de 30% a 40% da sua água consegue ser absorvida. É o ‘Mossoró Realiza’ realizando o sonho da população e hoje dando o pontapé aqui no Estreito”, finalizou o secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima.