Prefeita Cinthia inaugura Pórtico da cidade e quadra de esportes na zona rural de Grossos nesta sexta (01)

O primeiro dia de março em Grossos será marcado pela inauguração de obras importantes da gestão da prefeita Cinthia Sonale. Nesta sexta (1), às 17h, a Chefe do Executivo entrega oficialmente o Pórtico da entrada da cidade, que deu nova identidade visual ao principal acesso de moradores e visitantes ao município.



Em seguida, às 19h, na comunidade de Areias Alvas, a gestora inaugura a Quadra de Esportes Luiz Evaristo de Melo, e abre a Copa Allan Rodrigues de Futsal, a primeira competição no espaço após a reforma avaliada em mais de R$ 156 mil.



Segundo Cinthia, as duas obras concentram a aplicação de cerca de R$ 378 mil, sendo a maior parte desse valor proveniente de recursos próprios do Município.



"São realizações bastante significativas tanto para o turismo quanto para o esporte, que são áreas que possuem atenção especial do nosso governo", comentou a prefeita.