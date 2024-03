Fórum de Geoparques dos países de língua portuguesa será sediado no RN em julho

O evento está agendado para ocorrer no Seridó Geoparque Mundial da Unesco, em Currais Novos, entre os dias 25 a 28 de junho. A conferência vai permitir o intercâmbio e troca de experiências entre os gestores dos 10 Geoparques Mundiais da Unesco de Língua Portuguesa. Atualmente, são cinco em Portugal e outros cinco no Brasil, incluindo o Geoparque Seridó. O Seridó Geoparque recebeu o reconhecimento pela Unesco como um território de relevância geológica internacional em abril de 2022, passando a integrar oficialmente o Programa Internacional de Geociências e Geoparques.

A governadora Fátima Bezerra anunciou nesta quinta-feira (29), em Portugal, durante a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), as datas do Fórum de Geoparques dos países de língua portuguesa, que será sediado este ano no Rio Grande do Norte.

