Pedro Velho se prepara para 3ª eleição em menos de 4 anos; votação acontece neste domingo, 03

Após cassações sucessivas de candidatos desde as eleições municipais de 2020, a cidade de Pedro Velho, na Região Agreste do Rio Grande do Norte, vai passar pela terceira eleição para a prefeitura em menos de quatro anos no próximo dia 3 de março.



Domingo (21) terminou o prazo para as convenções partidárias, e os partidos terão até a quinta-feira (25) para registrarem as candidaturas, de acordo com o calendário estabelecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do RN (TRE-RN) em dezembro do ano passado.



Os candidatos são:João Celso Targino (MDB), 64 anos, pecuarista, candidato a prefeito e Ananilda Barbosa (PSDB), candidata a vice-prefeita. Júnior Balada (União Brasil), 41 anos, empresário, candidato a prefeito e Jader Marques (União Brasil), candidato a vice-prefeito.

O candidato eleito na eleição suplementar em março terá uma gestão tampão até o fim de 2024, já que em outubro haverá novas eleições municipais em todo o Brasil, seguindo o calendário eleitoral regular. Essa, inclusive, será a quarta eleição no município em quatro anos.