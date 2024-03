Estudantes de Tibau levam inovação para feira de ciências nos EUA

A ISEF é reconhecida como a maior feira de ciências do mundo, e elas apresentarão um projeto que busca enfrentar um dos desafios mais urgentes da nossa era: a poluição dos oceanos por derramamentos de óleo. Nomeado de 'Sea Sponge', o projeto propõe a produção de uma esponja 100% natural, feita a partir da fibra do coco e do gel extraído da casca do camarão. A ida a Los Angeles das jovens Alice e Mayara também recebeu apoio da Prefeita Lidiane Marques, que declarou o sentimento de orgulho e trabalho realizado, ao ver o resultado do esforço coletivo, em benefício dos estudantes da rede pública de Tibau.

A Prefeitura de Tibau está apoiando a participação das alunas Alice Keroly Diógenes e Mayara Louise de Oliveira na renomada International Science Engineering and Fair (ISEF), que acontecerá nos Estados Unidos.



A ISEF é reconhecida como a maior feira de ciências do mundo, e elas apresentarão um projeto que busca enfrentar um dos desafios mais urgentes da nossa era: a poluição dos oceanos por derramamentos de óleo. Nomeado de 'Sea Sponge', o projeto propõe a produção de uma esponja 100% natural, feita a partir da fibra do coco e do gel extraído da casca do camarão.



A ida a Los Angeles das jovens Alice e Mayara também recebeu apoio da Prefeita Lidiane Marques, que declarou o sentimento de orgulho e trabalho realizado, ao ver o resultado do esforço coletivo, em benefício dos estudantes da rede pública de Tibau.



"Apoiando a ida das meninas a Los Angeles, me sinto extremamente feliz, com um sentimento de mãe, orgulhosa pelo resultado alcançado por elas e por todos os outros estudantes de Tibau." Declarou Lidiane em suas redes sociais.



Não é a primeira vez que elas se destacam em feiras científicas, pois em 2023, as estudantes brilharam na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), onde conquistam credencial para a ISEF. Alice e Mayara vão representar não apenas suas escolas ou sua cidade, mas todo um país em uma competição de tão alto nível.