CAERN prepara construção de cisterna de 5 milhões de litros no Bairro Bela Vista

O trabalho de instalação dos dutos de grande diâmetro para trazer água de sete poços em Apodi, chegou a cidade de Mossoró. Na próxima segunda-feira, dia 4, começa os trabalhos de escavação nas margens da BR 304, para instalar 2 km. Segundo a CAERN, não vai ser preciso interdição do trânsito. Enquanto trabalha na adutora, já prepara a construção do Reservatório no bairro Bela Vista para receber a água da adutora de Santa Cruz. Em Apodi, estão iniciando os trabalhos na cisterna que vai receber água dos poços e bombear para Mossoró.

A CAERN deve começar nas próximas semanas a construção de uma cisterna de 5 milhões de litros para interligar o sistema de abastecimento de Mossoró, no bairro Bela Vista, que fica a oeste do Centro da cidade. Além desta adutora, a CAERN está perfurando um poço nas imediações do Restaurante do Zé do Egito, num investimento aproximado de R$ 8 milhões.

Sobre a adutora, a empresa contratada pela CAERN inicia sondagem e mobilização para instalação de tubos da adutora Apodi-Mossoró, às margens da BR-304, nesta sexta-feira (1º de março). Estas obras iniciaram há mais de 14 anos e, após anos paradas, estão sendo finalmente concluídas. Inicialmente, gastaram R$ 119 milhões e agora estão gastando mais R$ 82,8 milhões.

No primeiro projeto, previa trazer água da Barragem de Santa Cruz, que acumula até 600 milhos de metros cúbicos de água, entretanto, houve problema na travessia dos canos pela cidade de Apodi. Neste segundo projeto, a CAERN vai captar água em sete poços perfurados na região do Carrasco, entre a cidade de Apodi e Felipe Guerra, bombear pela adutora para Mossoró, que enfrenta sérios problemas de abastecimento.

Está aproveitando parte dos tubos instalados há mais de 10 anos e melhorando o sistema de bombeamento. Os serviços avançaram e semana passada, chegou à área urbana da cidade de Mossoró, nas imediações da mina de extração de calcário do Grupo Itapetinga, nas margens da BR 405, faltando apenas chegar aos reservatórios da cidade.

Uma vez chegando a cidade, o sistema adutor sai da BR 405 e segue direção da RN 015 , atravessa e vai até a Avenida Maria Odete Rosado, por trás da UNP, seguindo até a BR 304. Segundo a CAERN, não haverá interdição e o tráfego de veículos ocorrerá normalmente na rodovia federal durante a execução do serviço.

Os tubos da adutora começam a ser instalados na segunda-feira (4). A interdição ficará restrita à marginal da BR, que será escavada em dois quilômetros, no trecho entre a avenida Maria Odete e a avenida Abel Coelho (nas imediações do viaduto entre os bairros Abolição II e III).

A previsão é que o serviço na marginal da BR-304 ocorra pelos próximos 45 dias, a depender das condições climáticas. Lembrando que por medida de segurança, as escavações não podem ocorrer durante chuvas ou em condições climáticas que ofereçam risco aos trabalhadores.



Será assentada tubulação de grande diâmetro (800 milímetros). Essa tubulação será interligada às redes já existentes em Mossoró. A água da adutora Apodi/Mossoró será acumulada no reservatório que tem capacidade para 5 milhões de litros, que será construído no bairro Bela Vista.



As obras da adutora ocorrem em diversas frentes de trabalho. Além da instalação de tubos na marginal da BR, está ocorrendo serviço da construção de caixa de transição e andamento de adutora dos poços no sítio Carrasco em Apodi. Outra equipe de trabalhadores faz serviço na tubulação principal da adutora no trecho entre Mossoró e Apodi na BR-405.

E também foi iniciada a mobilização para os serviços preliminares do reservatório que receberá a água dos poços em Apodi.



O Governo do Estado, por meio da CAERN, está investindo R$ 200 milhões na adutora Apodi/Mossoró. Nesta fase da obra estão sendo investidos R$ 82 milhões. A previsão da conclusão da adutora é julho de 2025.