Serra do Mel: Prefeitura inaugura escola com recursos próprios superiores a R$ 2,6 milhões

Nesta segunda-feira, 4 de fevereiro, a Prefeitura de Serra do Mel celebrou um marco importante para a educação do município com a inauguração da escola municipal Maria Eva de Holanda Bessa, localizada na Vila Brasília. Com um investimento superior a R$ 2,6 milhões, provenientes de recursos próprios, a nova unidade educacional promete ser um espaço de aprendizado e desenvolvimento para os estudantes da região.



A escola conta com uma estrutura moderna e funcional, composta por 13 salas de aula, 4 salas administrativas, refeitório, biblioteca e laboratório. Essa infraestrutura de qualidade proporcionará um ambiente propício para o ensino e aprendizagem, atendendo às necessidades pedagógicas e promovendo o bem-estar dos alunos e professores.



Diante da crescente demanda por vagas na região, a escola Maria Eva de Holanda Bessa acolherá os alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, nos períodos matutino e vespertino. Para os estudantes do 6º ao 9º ano, a Escola Municipal Vila Rio Grande do Norte continuará oferecendo seu ensino de excelência nos mesmos períodos.



"É com grande satisfação que entregamos à população de Serra do Mel mais essa conquista na área da educação. A nova Escola Municipal Maria Eva de Holanda Bessa representa o nosso compromisso com o desenvolvimento educacional do município e o bem-estar dos nossos estudantes. Com esse investimento, buscamos proporcionar um ensino de qualidade, em um ambiente adequado e propício para o aprendizado. Que esta escola seja um espaço de transformação e crescimento para todos que por ela passarem”, coementou Milane Azevedo - secretária de educação



"A inauguração da Escola Municipal Maria Eva de Holanda Bessa é um marco significativo para a nossa educação em Serra do Mel. Estamos comprometidos em oferecer um ambiente educacional de qualidade, que estimule o aprendizado e o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Com essa nova estrutura, temos a certeza de que estamos investindo no futuro da nossa comunidade e na formação de cidadãos conscientes e preparados para os desafios do mundo moderno”.





--