Obra na rotatória do Vuco-Vuco está em fase de conclusão

A Prefeitura de Mossoró segue intensificando os trabalhos na obra viária da rotatória do Mercado Vuco-Vuco, cruzamento da avenida Rio Branco com a rua Prudente de Morais. Com foco na readequação e modernização dos trechos, a obra vai contribuir para a melhoria no fluxo do trânsito local, além de proporcionar uma maior segurança para as pessoas.



A obra foi iniciada após estudo técnico e simulações realizadas pela Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM). Além de contribuir para dar fluidez ao trânsito, a execução também visa o acompanhamento à ampliação do Mercado Vuco-Vuco.



“Essa é mais uma obra que vem em benefício da população e estamos aqui já praticamente na fase de conclusão, nos últimos detalhes e nos últimos acertos. Já estamos contemplando a iluminação, em seguida a urbanização e a camada asfáltica, por fim virá a sinalização, e consequentemente a conclusão da obra para que toda a população possa se beneficiar”, frisou o engenheiro Adalberto Jales.

As melhorias serão percebidas desde a ampliação da rotatória, com as readequações geométricas, sinalizações e ordenamento do local, até as melhorias de acessibilidade, dada através da estruturação do canteiro central. Além disso, haverá também ampliação nas vagas de estacionamento e outros. Desta forma, além de melhorar a mobilidade, a Prefeitura também estará proporcionando mais qualidade de vida e segurança para as pessoas.



Com a obra ainda em execução e com previsão de entrega já nas próximas semanas, a população precisa se manter atenta para algumas recomendações, como a redução de velocidade e mais atenção no trecho diante às especificações que estão acontecendo. Em caso de dúvida ou necessidade, a população poderá entrar em contato com os agentes de trânsito através do número 156.