Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta terça-feira (05)

O Instagram e o Facebook ficaram fora do ar. Usuários dos aplicativos de Mark Zuckerberg relataram instabilidade para acessar as redes sociais da Meta na tarde desta terça-feira (05). A situação se normalizou por volta das 14h.



Além das redes citadas, o Threads, outra criação de Zuckerberg, também está fora.Usuários da plataforma tanto na versão desktop como na mobile reclamaram, pelo X, o antigo Twitter, sobre a queda da rede social, por meio das 12h.

Diretor de comunicações da Meta, controladora do Facebook e do Instagram, Andy Stone, publicou no X, antigo Twitter, que a empresa está ciente da instabilidade e que está trabalhando para resolver.

"Estamos cientes de que as pessoas estão tendo problemas para acessar nossos serviços. Estamos trabalhando nisso agora", escreveu Stone.