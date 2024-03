Com mais dias de festa, programação do MCJ 2024 será divulgada nesta quarta (6). O evento de lançamento será realizado no Hotel Thermas, a partir das 18h, com acesso gratuito e aberto ao público. A festa inicia no dia 1º de junho, com o tradicional “Pingo da Mei Dia”, e contará com todos os polos: Estação das Artes, Arraiá do Povo, Antônio Francisco, Cidadela, Arena das Quadrilhas, São João e o Espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró.