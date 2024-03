MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 06/03/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

22º DIA DE CAÇADA AOS FUGITIVOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE MOSSORÓ

Depoimento de idoso que levou tapa na cara reforça teoria de que os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró continuam na zona rural de Baraúna

Governadora Fátima diz ao jornal Correio Braziliense que culpa pela fuga do Presídio Federal é do Governo Federal e que os índices de violência do RN estão reduzindo

MOSSORO

Obra na rotatória do Vuco-Vuco está em fase de conclusão

Mossoró Cidade Junina 2024 será lançado nesta quarta-feira, no Hotel Thermas

Servidores da UFERSA Mossoró aprovam greve por reposição salarial e reestruturação da carreira

ESTADO

Por ser plana, água da chuva entra nas casas em Baraúna. Prefeitura informa que está perfurando poços para escoar água das chuvas para o subsolo

Governo reconhece que obras do Hospital Regional Tarcísio Maia estão paradas e aguarda recursos federais para retomar obras

Em Patu, poeta Braulio Bessa abre semana pedagógica e prefeito inicia processo de restaurações de vagões de trens para transforma-los em museu e bibliotecas

Chuvas na região Central é motivo de festa em Pataxó, com a sangria do açude, e de apreensão em Ipanguaçu, temendo inundação do Bairro Maria Romada

Ministro das Cidades assegura construção de 2,8 mil casas pelo MCMV no RN

PGE pede que Ministro reconsidere decisão que obriga servidores do RN a se aposentarem

Ainda em obras, Barragem de Oiticica atinge 100% de sua atual capacidade e começa a sangrar; Itans e Gargalheiras ainda não chegaram a 10% da capacidade

O RN foi atingido por mais de 28 mil raios nos dois primeiros meses de 2024

Deputados de oposição barram homenagem ao Movimento dos Sem Terra na Assembleia Legislativa do RN

POLICIA

Polícia prende dupla que se preparava para cometer um homicídio em Marcelino Vieira

Polícia Civil prende latrocida que matou ativista cultural Joka na praia de Pirangi, em Parnamirim

Polícia Civil prende dupla por roubo de fios e cabos elétricos em estação da CAERN Jardim de Piranhas