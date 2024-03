Guia orienta população sobre como inspecionar imóveis para combater o Aedes aegypti. Lançado pela Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, o guia visa fortalecer a rede de combate ao mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. O documento foi pensado a partir de dados que apontam que mais de 70% dos focos de mosquitos estão nas residências. Assim, o guia conta com uma série de orientações e ações preventivas para limpeza das casas e arredores, além de outros prédios em geral, incluindo um checklist que deve ser feito ao menos uma vez por semana.

A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap), lançou um guia com orientações sobre ações que a população deve fazer para inspecionar seus imóveis, visando combater a proliferação do Aedes aegypti.

O mosquito é o vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Segundo a secretaria, o documento foi pensado a partir de dados que apontam que mais de 70% dos focos de mosquitos estão nas residências.

Assim, o guia conta com uma série de orientações e ações preventivas para limpeza das casas e arredores, além de outros prédios em geral, incluindo um checklist que deve ser feito ao menos uma vez por semana.

CONFIRA O GUIA AQUI.





VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE

A vacina contra a dengue foi incorporada no Sistema Único de Saúde (SUS), pelo Ministério da Saúde, em dezembro de 2023. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal para a doença.

A vacina, conhecida como Qdenga, ainda não é utilizada, já que o laboratório fabricante, Takeda, afirmou que tem uma capacidade restrita de fornecimento de doses. Por isso, a vacinação está focada em público e regiões prioritárias.

Em todo o Brasil, 521 municípios foram selecionados pelo Ministério da Saúde para iniciar a vacinação na rede pública. As cidades compõem um total de 37 regiões de saúde que, segundo a pasta, são consideradas endêmicas para a doença.

Mossoró foi uma das cidades escolhidas, em virtude dos altos índices registrados da doença. No município, a imunização está sendo realizada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

O imunizante pode ser encontrado em 14 postos de saúde da zona urbana, divulgados semanalmente pela prefeitura.

realizada em 14 A Prefeitura de Mossoró segue com a campanha de vacinação contra a dengue, imunizando crianças e adolescentes. Atualmente, a vacina está sendo ofertada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.