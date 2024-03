Mossoró Rural: Primeira consultoria em apicultura de 2024 será realizada em Jurema nesta sexta, 08

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realiza mais uma ação dentro do programa “Mossoró Rural”, no Assentamento Jurema. Esta será a primeira consultoria do ano. Os apicultores da localidade e da região receberão mudas de espécie nativa para alta produtividade de mel.



A ação está marcada para esta sexta-feira (8), a partir das 8h, e contemplará 17 apicultores. A atividade que será realizada em Jurema dará sequência a consultoria continuada em apicultura. “A preservação das espécies nativas e distribuição de espécie exótica com o objetivo de dá suporte de pastagem apícola”, explicou Charle da Silva Paiva, consultor em Apicultura do Sebrae/RN.



O Centro de Produção de Mudas, mais conhecido como Horto Florestal, produz mudas de espécies florestais e frutíferas. Para a ação serão levadas as espécies florestais. Serão distribuídas, ao todo, 300 mudas, sendo 20 de Angico, 30 de Trapia, 20 de Aroeira, 30 de Juazeiro, 50 de Ipê, 50 de Craibeira e 100 de Moringa. Após a distribuição desta espécie, o próximo passo dos apicultores é aproveitar o início da quadra chuvosa para fazer o plantio das mudas no campo.



O consultor detalha como é realizada a consultoria em apicultura para os agricultores beneficiados. A atividade é realizada a cada dois meses. “A cada dois meses os apicultores se reúnem em no assentamento, onde recebem a visita de um consultor externo, (Minas Gerais), onde é discutidos detalhadamente vários assuntos relacionados a apicultura, como, alimentação artificial dos enxames, troca de cera, rainhas e etc.”, finalizou.