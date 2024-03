MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 08/03/2024

Nesta sexta- feira, em homenagem ao dia da Mulher, o Mossoro Hoje nas Ondas do Rádio entrevista a Tenente-Coronel Martini, Comandante do Corpo de Bombeiros de Mossoró, e a Secretaria de Comunicação de Mossoró, Valeria Persali. Elas vão falar sobre os desafios e conquistas das mulheres.

FUGA DA PENITENCIARIA DE MOSSORO

Fugitivos de Mossoró: Fotos mostram buracos abertos nas cercas da penitenciária de segurança máxima

MOSSORO

Prefeitura de Mossoró inicia pavimentação do tipo intertravado em rua do bairro Bom Jesus

PMM amplia postos para vacinação de crianças e adolescentes contra a Dengue

MCJ 2024 já garantiu R$ 1,6 milhões de patrocínio para atrações nacionais

“Semana da Mulher”: Prefeitura realiza programação no CRAS Barrocas

ESTADO

Serra do Mel: Prefeito diz que sua principal obra vai ser feita agora: um poço profundo

Com 222 obras, Novo PAC Seleções vai beneficiar mais de 2 milhões de potiguares

TCE nega recurso do governo do RN e mantém prazo sobre aposentadoria de servidores públicos não concursados até abril

Grupos prioritários começam a ser vacinados contra a gripe em 18 de março, no RN

Número de mulheres com CNH mais que dobrou em 10 anos no Rio Grande do Norte

NACIONAL

Imposto de Renda 2024: Receita Federal divulga regras para declaração

Desenrola: dívidas já podem ser negociadas nos Correios com desconto de até 96%

A cada 24 horas, ao menos oito mulheres são vítimas de violência no Brasil

POLICIA

Itep/RN promove primeira edição do projeto Perícia ao Alcance de Todos em Mossoró

Nesta sexta- feira, em homenagem ao dia da Mulher, o Mossoro Hoje nas Ondas do Rádio entrevista a Tenente-Coronel Martini, Comandante do Corpo de Bombeiros de Mossoró, e a Secretaria de Comunicação de Mossoró, Valeria Persali. Elas vão falar sobre os desafios e conquistas das mulheres.