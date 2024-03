Desembargadora Maria Zeneide Bezerra será homenageada com o Tributo Ana Floriano. A comenda será concedida em reconhecimento ao trabalho e empenho da desembargadora pela justiça social e defesa das mulheres vítimas de violência doméstica. A solenidade ocorrerá às 16h desta sexta-feira, 8 de março, dia Internacional da Mulher, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Mossoró.