“Mossoró Realiza”: pavimentação do tipo intertravado chega ao bairro Bom Jesus

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta quinta-feira (7) os serviços de pavimentação do tipo intertravado na rua Nilza Pires de Almeida, no bairro Bom Jesus. A obra irá beneficiar moradores que aguardavam há décadas pela construção do calçamento no local. Por meio do programa “Mossoró Realiza”, a via receberá melhorias em toda a sua extensão de 800 metros, totalizando 4,8 mil metros quadrados de área.



O aposentado Israel Mendes comemora o início do aguardado calçamento. “Eu acho bom demais. Há muito tempo que a gente tinha vontade de que fosse assim aqui e agora vai sair. Para nós, é uma beleza. Estamos felizes. Vai valorizar muito os imóveis, se Deus quiser. Vai trazer mais segurança e uma bondade também é que vai acabar a lama”, destacou.

Rejeane Bezerra mora há 14 anos na rua Nilza Pires e possui um restaurante no local. Ela também celebra a chegada do piso intertravado. “A gente vem sofrendo com essa lama, entrando para dentro de casa, então eu creio que seja um benefício enorme (o piso). Estamos esperando só melhoria para bairro e também ser beneficiado com mais clientela”, disse.

Emerson de Sousa reside na via há 16 anos e relata o que vai mudar no local com o piso do tipo intertravado. “No verão é poeira, no inverno é lama, não tem veículo que chegue, tem dificuldade do carro do lixo também, ambulância, já que tem muitos idosos na rua, então essa obra vai ser tudo de bom tudo para a nossa rua e para o nosso bairro”, afirmou.



Moradora do bairro Bom Jesus, a aposentada Maria Valderez ressalta que os benefícios do calçamento na rua Nilza Pires de Almeida não se restringem apenas à via contemplada com o novo piso. “Eu acho que com esse calçamento vai melhorar a nossa comunidade, fica melhor do que já era. Vai diminuir a poeira, vai melhorar muita coisa. Eu mesmo fico contente com isso aí”, enfatizou.

O secretário municipal de Infraestrutura acompanhou a assinatura da ordem de serviço que marca o início das obras na rua Nilza Pires de Almeida. “São mais 800 metros de extensão e 4,8 mil metros quadrados de área, um investimento de mais de R$ 900 mil que Prefeitura vai fazer aqui no Bom Jesus, para trazer a pavimentação para a Nilza Pires. Uma obra que realmente é muito importante para a mobilidade, para a trafegabilidade da população, do conforto que a população terá nas suas casas”, detalhou.



Esta é a terceira rua em menos de 10 dias com ordem de serviço já assinada e obras iniciadas de pavimentação do intertravado, que já chegam aos bairros Itapetinga, Planalto da Liberdade e agora Bom Jesus. No total, 15 bairros serão diretamente beneficiados com os investimentos realizados pela Prefeitura de Mossoró com o pavimento intertravado.