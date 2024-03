Jovem do Futuro: prefeitura disponibiliza transporte público para a aula inaugural neste sábado, 09

O transporte público estará disponível para os alunos da Zona Urbana e de Zona Rural que irão participar da aula inaugural do programa “Jovem do Futuro”, que acontecerá neste sábado (09), no Ginásio Pedro Ciarlini Neto, às 8h. Na zona urbana, a saída será às 7h e retorno às 10h30. Na zona rural, saída 06:30h e retorno as 11:30h. O programa “Jovem do Futuro” se constitui em um conjunto de ações desenvolvidas pelo Município de Mossoró para garantir aos adolescentes mossoroenses formação cidadã, qualificação para o mercado de trabalho e empreendedorismo.

A Prefeitura de Mossoró vai disponibilizar no próximo sábado (9), transporte público para os alunos da Zona Urbana e de Zona Rural que irão participar da aula inaugural do programa “Jovem do Futuro”, que acontecerá no Ginásio Pedro Ciarlini Neto, às 8h.



O programa “Jovem do Futuro” se constitui em um conjunto de ações desenvolvidas pelo Município de Mossoró para garantir aos adolescentes mossoroenses formação cidadã, qualificação para o mercado de trabalho e empreendedorismo. Em sua primeira edição, o programa formou mil jovens. Nesta segunda edição, foram disponibilizadas mais mil vagas. Cada participante do programa “Jovem do Futuro”, receberá uma bolsa de estudo no valor de R$ 300,00 por quatro meses.



CONFIRA AS ROTAS



ZONA URBANA – SAÍDA às 7h e RETORNO às 10h30







ROTA 1 – (1 ÔNIBUS)



SAÍDA: CRAS Redenção (rua Aldo Damião, 515, Redenção).



PERCURSO: CRAS Abolição IV (rua Raimundo José da Silva, 121, Abolição IV).







ROTA 2 – (1 ÔNIBUS)



SAÍDA: UBS Mário Lucio de Medeiros (rua Milton Freitas, 97 – Alto da Pelonha - seguindo para o Conjunto Novo)



PERCURSO: parada de ônibus dos Pintos, CRAS Jardim das Palmeiras (rua Buriti s/n – conj. Jardim das Palmeiras)







ROTA 3 – (1 ÔNIBUS)



SAÍDA: CRAS Bom Pastor (rua Raimundo Gurgel da Nóbrega, n 186, Bom Pastor)



PERSURSO: CRAS Quixabeirinha (rua Fábio Menescal Jales, n 09 – Aeroporto II) e CRAS Belo Horizonte (rua Sousa Leão, s/n, bairro Belo Horizonte).







ROTA 4 – 1 ÔNIBUS



SAÍDA: CRAS Bom Jesus (rua Antônio Geraldo de Medeiros, n 01 – Bom Jesus – prox. Igreja católica).



PERSURSO: CRAS Sumaré (rua José Erasmo de Moura, n 230 – Sumaré)







ROTA 5 – 1 ÔNIBUS



SAÍDA: CRAS Barrocas (av. Alberto Maranhão, s/n – prox. Escola Antônio da Graça Machado)



PERCURSO: CRAS Santo Antônio (rua Orlando Dantas s/n – Santo antonio – prox. Upa Santo Antônio.







ZONA RURAL – SAÍDA às 6h30 e RETORNO às 11h30



ROTA 1 – MAISA (1 ÔNIBUS)



SAÍDA: Escola Estadual Prof. Gilberto Rola.







ROTA 2 – JUCURI (1 ÔNIBUS)



SAÍDA: Escola Municipal Ricardo Vieira do Couto.







ROTA 3 – BARRINHA (1 ÔNIBUS)



SAÍDA: Escola Municipal Cornélio Barbalho (Comunidade Riacho Grande).



PERCURSO: Escola Municipal Sindicalista Antônio Inácio (Barrinha) e Comunidade Nova Esperança.







ROTA 4 – HIPÓLITO (MICROONIBUS)



SAÍDA: Escola Municipal Deusdete Cecílio (Mulunguzinho).



PERCURSO: Escola Municipal Evilásio Leão (Hipólito)



e Comunidade Quixaba (parada na beira da pista)







ROTA 5 – PIQUIRI (MICROONIBUS)



SAÍDA: Escola Municipal Jerônimo Rosado (Piquiri).



PERCURSO: Escola Municipal Francisco de Assis Nogueira (Sussuarana) e Escola Municipal Vereador José Bernardo (Passagem de Pedras).







ROTA 6 – SÃO JOÃO DA VÁRZEA (1 CARRO)



SAÍDA: Escola Municipal Dr. José Gonçalves