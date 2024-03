População poderá buscar vacinas contra Dengue e Influenza neste sábado (9) em Mossoró

A imunização será realizada no Partage Shopping, das 10h às 18h. As vacinas têm o objetivo de reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das doenças na população-alvo da campanha. Neste primeiro momento, a vacina contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Já a da influenza é direcionada a grupos prioritários, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.