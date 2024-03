Para Neilton, Allyson "escreve com letras garrafais seu nome na história de Mossoró"

“O prefeito Allison Bezerra, um empreendedor aguerrido, ousado, um gestor que escreve com letras garrafais seu nome na história do Executivo mossoroense, anunciará grandes atrações locais e nacionais”, disse. Neilton Diógenes destacou a importância do evento para a cultura e economia da cidade. “O Mossoró Cidade Junina é um evento potencial para geração de emprego e renda. Os números falam por si. Ano passado, Mossoró Cidade Junina movimentou R$ 291 milhões. Os dados são frutos de um estudo da Faculdade de Economia da Unidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nos 30 dias de festa foram gerados 7.200 empregos.”, reforçou ao comparar o evento com outros realizados no Nordeste.

