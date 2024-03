Declaração foi na solenidade de entrega do Tributo Ana Floriano a desembargadora Zeneide Bezerra. "Enquanto prefeito, enquanto gestor, tive a oportunidade de encontrar uma pessoa com uma sensibilidade enorme para as causas sociais". É concedido anualmente por meio de Decreto Municipal e tem como principal objetivo homenagear mulheres de destaque que contribuíram para o desenvolvimento político, social, cultural e econômico de Mossoró. A honraria foi entregue pelo prefeito Allyson Bezerra e a primeira Dama Cinthia Pinheiro.

O Prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, entregou nesta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Tributo Ana Floriano à desembargadora Maria Zeneide Bezerra, em reconhecimento ao seu trabalho e empenho pela justiça social e defesa das mulheres vítimas de violência doméstica.

"Estou extremamente feliz hoje por homenagear a Desembargadora Zeneide Bezerra, que tem uma atuação de mais de 40 anos no judiciário do nosso Estado," disse o prefeito Allyson.

O Tributo Ana Floriano é concedido anualmente por meio de Decreto Municipal e tem como principal objetivo homenagear mulheres de destaque que contribuíram para o desenvolvimento político, social, cultural e econômico de Mossoró. A honraria foi entregue pelo prefeito Allyson Bezerra e a primeira Dama Cinthia Pinheiro.

"Recebo com muita alegria e me sinto muito honrada por ter sido lembrada dentre tantas mulheres, inclusive aqui mesmo em Mossoró e em outros estados. Sou realmente apaixonada pela gestão administrativa de Allyson; nós comentamos muito sobre a sua gestão humilde. Portanto, muito obrigada. A gratidão é eterna e esta é uma honraria ímpar. Estou muito feliz," expressou a homenageada, Desembargadora Zeneide.

"Enquanto prefeito, enquanto gestor, tive a oportunidade de encontrar uma pessoa com uma sensibilidade enorme para as causas sociais. Quando encontro pessoas assim, faço questão de compartilhar com os outros, e é por isso que a desembargadora hoje está recebendo a principal homenagem que o município de Mossoró concede a uma mulher," finalizou o prefeito Allyson.

A solenidade de entrega do Tributo Ana Floriano ocorreu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção de Mossoró e contou com a presença de secretários municipais, familiares da homenageada, imprensa local e o público em geral.