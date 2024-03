Provas do concurso da saúde da Prefeitura de Mossoró ocorrem com tranquilidade

Candidatos realizam este domingo (9), as provas do concurso público da área da Saúde da Prefeitura de Mossoró. O certame oferta 330 vagas e ainda prevê formação de cadastro de reserva para diversos cargos.



Ao todo, mais de 14 mil candidatos se inscreveram no concurso. A prova acontece hoje em 20 locais diferentes, entre eles nos campi da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) e escolas municipais e estaduais.



Pela manhã, das 8h às 12h, estão sendo aplicadas as provas referentes aos cargos de níveis médio e técnico. Durante a tarde, das 14h às 18h, os candidatos participam de provas para cargos de nível superior.



"Hoje é um dia importante, pois Mossoró realiza um grande concurso público da área da Saúde ofertando vagas para vários cargos. Depois de mais de 10 anos, um concurso público para o nosso Município com 330 vagas e ainda com cadastro reserva com 1.600 vagas. São mais de 14 mil pessoas inscritas nesse concurso", destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.



Os cargos ofertados no concurso público da saúde da Prefeitura de Mossoró têm vencimentos iniciais que variam de R$ 1.545,94 a R$ 4.211,17.



CARGOS



Nível Médio - Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias.



Nível Técnico - Técnico em Podologia, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico em Raio X, Técnico em Saúde Bucal, Técnico de Segurança do Trabalho.



Nível Superior - Assistente social, Biólogo, Biomédico, Cirurgião dentista, Cirurgião dentista bucomaxilofacial, Cirurgião dentista endodontias, Cirurgião dentista especialista em PNE, Cirurgião dentista estomatologia, Educador físico, Enfermeiro, Enfermeiro do trabalho, Enfermeiro intensivista, Enfermeiro sanitarista, Engenheiro de segurança do trabalho, Farmacêutico, Farmacêutico-bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico otorrinolaringologista, Médico clínico geral, Médico oftalmologista, Médico sanitarista, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta ocupacional e Veterinário