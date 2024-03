Semear 2024: Secretaria de Agricultura libera mais de 50 mil litros de óleo diesel

O balanço aponta que já foram distribuídos 50.890 litros para os beneficiários com o programa de corte de terra. De acordo com a Seadru, 95 localidades já retiraram 30% ou mais da cota. O total de óleo diesel ainda a ser liberado é de pouco mais de 46 mil. O levantamento mostra ainda que o total de localidades inscritas no programa é de 118 e o número de beneficiários inscritos chega a pouco mais de 4,2 mil.

O mais recente levantamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) mostra que o total de litros de óleo diesel distribuídos para os agricultores inscritos no Programa Semear ultrapassou a marca de 50 mil litros. Os dados referem-se até a última sexta-feira (8). A edição 2024 do Programa Semear foi lançado no último dia 21 de fevereiro.



O balanço aponta que já foram distribuídos 50.890 litros para os beneficiários com o programa de corte de terra. De acordo com a Seadru, 95 localidades já retiraram 30% ou mais da cota. O total de óleo diesel ainda a ser liberado é de pouco mais de 46 mil. O levantamento mostra ainda que o total de localidades inscritas no programa é de 118 e o número de beneficiários inscritos chega a pouco mais de 4,2 mil.



O programa incentiva o pequeno agricultor familiar através do fornecimento gratuito de óleo diesel para o corte de terra na zona rural. Cada agricultor recebe uma quantidade definida pela Seadru. O programa existe há mais de 20 anos e ajuda aos produtores rurais das comunidades a produzirem os frutos da terra necessários à subsistência e ao crescimento da renda familiar.