Vacinação contra Influenza continua nas UBSs de Mossoró durante a semana

A campanha de imunização contra a influenza, que tradicionalmente iniciava no mês de maio, foi antecipada em 2024. A prefeitura de Mossoró deu início neste final de semana a campanha de imunização contra a influenza no ponto extra do Partage Shopping das 10h às 18h. Durante a semana, a vacinação continua nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.



A vacinação contra a Influenza tem o objetivo de reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo da campanha. Neste primeiro momento, a vacina é direcionada a grupos prioritários, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.



O Rio Grande do Norte vai começar o trabalho de vacinação dos grupos prioritários no próximo dia 18 de março, com mais de 360 mil doses disponíveis neste primeiro lote para atender aos grupos prioritários.



A previsão é de que até o próximo dia 15/03, todas as 167 cidades potiguares estejam com suas vacinas estocadas e prontas para aplicação.



A vacina da Influenza ofertada é a trivalente, capaz de proteger contra os principais tipos de vírus da gripe em circulação no país.



É importante que as pessoas integrantes dos grupos prioritários das campanhas de vacinação apresentem documentos comprobatórios para garantir a proteção.



A vacina utilizada na campanha é a trivalente, que protege contra os principais vírus da influenza em circulação no Brasil e pode ser aplicada em conjunto com outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. Em 2023, foram aplicadas cerca de 961 mil doses da vacina contra a influenza no RN.



De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, os públicos prioritários da campanha de vacinação contra a influenza são:



crianças de 6 meses a menores de 6 anos



trabalhador da saúde



gestantes



puérperas



professores do ensino básico e superior



povos indígenas



idosos com 60 anos ou mais



pessoas em situação de rua



profissionais das forças de segurança e salvamento



profissionais das Forças Armadas



pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade



pessoas com deficiência permanente



caminhoneiros



trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso



trabalhadores portuários



população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.



Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez devem tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.