Evento de filiação ao PSDB é adiado e presidente nacional vai agendar nova data

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, líder do PSDB Potiguar, decidiram adiar o evento que aconteceria nesta quarta-feira (13), onde reuniria deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e pré-candidatos de diversas regiões do Estado.

Por recomendação médica, Ezequiel ficará de repouso em casa, depois que sentiu problemas de diverticulite (inflamação de divertículos). Apesar de não ser nada alarmante, o médico fez a recomendação nas últimas horas.

Marconni Perillo, que foi governador por duas vezes de Goiás, deputado federal e senador tem percorrido o Brasil, realizando uma série de encontros estratégicos para mobilizar as lideranças regionais e, assim, fortalecer o PSDB para as Eleições 2024.

Uma nova data será agendada para que Perillo venha com o objetivo de estimular a participação efetiva dos tucanos potiguares. Além do objetivo eleitoral de incentivar candidaturas, Perillo também vem garantir o apoio devido para o partido continuar grande no Estado.

EXEMPLO TUCANO

No Rio Grande do Norte, o PSDB tem 33 prefeitos, 26 vices-prefeitos, 10 deputados estaduais e 245 vereadores. Em 2022, o partido conquistou a maior votação proporcional do país para deputado estadual, formando uma bancada de 10 deputados, o que equivale a 31,21% dos votos.

Em Natal o partido elegeu três vereadores em 2020 e ao longo dos últimos meses trouxe para o partido cinco novos vereadores: Herbert Sena, Aldo Clemente, Klaus Araújo, Anderson Lopes e Hermes Câmara.