MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 12/03/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

FUGA DA PENITENCIÁRIA DE MOSSORÓ

Força Tarefa revista 126 casas da comunidade de Vila Nova procurando por pistas de Tatu e Martelo

Líder comunitário falou que trabalho intenso da Força Tarefa procurando os fugitivos não está atrapalhando o início do plantio em regime de sequeiro e nem a colheita nas fazendas

MOSSORÓ

Chove forte em Mossoró e região na madrugada desta terça-feira, 11

Semear 2024: Secretaria de Agricultura libera mais de 50 mil litros de óleo diesel

“Mossoró Rural” realiza atividade de apicultura no Assentamento Jurema

Novo Pac prevê 5 ambulâncias para o SAMU, um Espaço Esportivo, um CEU de Cultura, Um ônibus Escolar, Duas unidades básicas de Saúde e uma Unidade Odontológica Móvel para Mossoró

Com recursos do então senador Jean Paul Prates, Prefeito Allyson Bezerra inicia construção de Areninha Potiguar no Santo Antônio e outra no Belo Horizonte

ESTADO

“Vamos restaurar o piso, recapear todo o trecho e fazer a sinalização”, diz Fátima sobre estradas do RN

Governo quer inaugurar IERNs de Jardim de Piranhas e de Umarizal até abril; Não se descarta possibilidade destas unidades serem federalizadas antes da inauguração

Melão supera petróleo e volta a ser produto mais exportado do RN em fevereiro, aponta Sebrae

Sesap aprova construção de maternidade e policlínica do RN

POLICIA

Lanchonete de Mossoró era usada como fachada para venda de drogas

NACIONAL

Ministério da Saúde inicia segunda fase de estudo sobre sequelas da Covid-19 na população

Presidente Lula anuncia as 10 horas desta terça-feira a construção de 100 novos IRs no Brasil

Brasil já registrou 363 mortes por dengue em 2024; outros 763 óbitos estão em investigação

Ministros Haddad e Silveira, após reunião com o presidente Lula sobre a queda do valor de mercado da Petrobras, disseram que demissão de Jean Paul Prates não está em discussão

E nesta terça-feira, 12, conforme anunciado ontem, vamos conversar com o advogado Eduardo Souza, especialista em direito imobiliário, SOBRE como o cidadão pode comprar uma casa sem entrar numa enrascada.