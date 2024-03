Isolda e Pablo anunciam castrações sem custo para animais de rua em novo programa da UERN. O projeto CastrAção será desenvolvido pela FUNCITERN, através de uma emenda de deputada Isolda Dantas, pleiteada pelo vereador Pablo Aires. Através dele, devem ser castrados os animais abandonados no campus central da UERN e de protetores independentes de Mossoró. De acordo com o anúncio, as inscrições para protetores que desejem castrar os animais de rua sob seus cuidados deverão acontecer até o fim dessa semana (15/03) através do site da FUNCITERN.

A deputada Isolda Dantas e o vereador Pablo Aires anunciaram, nessa terça-feira (12), o projeto CastrAção. O projeto desenvolvido pela FUNCITERN através de uma emenda de Isolda, pleiteada por Pablo, deve castrar os animais abandonados no campus central da UERN e de protetores independentes de Mossoró.

De acordo com o anúncio, as inscrições para protetores que desejem castrar os animais de rua sob seus cuidados deverão acontecer até o fim dessa semana (15/03) através do site da FUNCITERN.

O projeto CastrAção será dividido em dois processos que devem ocorrer de forma simultânea. Cães e gatos de rua cadastrados por protetores, bem como os animais que vivem nas dependências do campus central da UERN deverão ser castrados sem custo algum, e os procedimentos devem ocorrer gradualmente a partir da convocação feita pela FUNCITERN.

De acordo com Pablo “o projeto deve atender a uma necessidade cada vez maior da UERN, além da já enorme demanda dos protetores de Mossoró. A castração é a demanda principal da causa animal e a gente pretende expandir esse projeto para outras universidades”.

O projeto CastrAção deverá castrar cães (machos e fêmeas) e gatos (machos e fêmeas) de vida livre de dentro do Campus central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e animais sob os cuidados de protetores cadastrados no projeto. O cadastro é feito de forma simples.

De acordo com Isolda a ação “é muito esperada na UERN, e os protetores independentes são parte principal do projeto, já que são eles que vivem o dia-a-dia da causa animal em Mossoró” e completa “esse é um trabalho que já devia ser feito pela prefeitura se o Castramóvel já tivesse sido comprado”.

Para conferir o Edital completo do projeto, bem como o link de inscrição e anexo dos documentos, basta acessar através do link funcitern.org/selecoesfuncitern/edital-006-2024-funcitern.

Em caso de dúvidas, o Vereador Pablo Aires e a Deputada Estadual Isolda disponibilizam os e-mails vereadorpabloaires@gmail.com e isoldacomunica@gmail.com

Links úteis:

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdasveTUZAUqSbpydjm1ShXbEFiPdNFJRRp3JoC7_X2wfiADA/viewform

Edital: https://www.funcitern.org/_files/ugd/058f8f_3d06ded1057f4654af9148aef02c8fe7.pdf

Anexar documentos: https://www.funcitern.org/inscricaofunci