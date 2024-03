Obras do complexo esportivo do bairro Alameda/Planalto são iniciadas. A ordem de serviço para início das obras foi assinada nesta terça-feira (12). O projeto inclui a construção de diversos equipamentos esportivos de uso público. A iniciativa visa promover a prática de atividades físicas e esportivas na região, beneficiando a comunidade local e estimulando um estilo de vida saudável.

Uma semana muito feliz para o esporte mossoroense, destacou Larissa Maciel, secretária de Esportes.

"Começando com duas obras históricas que nunca existiu em Mossoró, duas arenas esportivas gratuitas para o público e agora um complexo esportivo que faltava justamente na comunidade Alameda, aqui no Planalto. Era um pedido da população e que a gestão mais uma vez escutou e está atendendo, dando ordem de serviço hoje. Um complexo esse que vai movimentar não apenas jovens, adolescentes e crianças com o campo de futebol, mas também vai fomentar um importante esporte, que é o futebol de areia, por exemplo, que é o vôlei de praia também, esportes que vêm crescendo no nosso município e que merecem mais espaços como este, na mesma forma também em que vai agraciar a terceiridade, a nossa juventude, todas as faixas etárias vão poder utilizar esse equipamento que com certeza vai ser uma novidade excelente para a população. Então, é um desafio sempre, porque a gente sabe que é a entrega de um complexo esportivo, a entrega de uma praça é muito mais que a entrega do presente, mas também do futuro. Porque ali a gente está fomentando o esporte e quando se fala em fomentar o esporte diretamente é fomento a saúde, a educação e é principalmente a formação do cidadão pelo caminho correto", declarou.

"É o sonho dos moradores daqui, as pessoas de idade como a gente que faz caminhada, precisamos ir para praça da UPA. E tendo aqui já fica tudo mais fácil, até pras crianças. Tudo fica maravilha", comentou a aposentada Tereza Soares.

O complexo esportivo proporcionará um espaço de convivência para pessoas de todas as idades, promovendo a integração entre os moradores do bairro Alameda e arredores.

Além disso, a presença de infraestruturas esportivas de qualidade contribuirá para a formação de jovens atletas locais, estimulando o surgimento de novos talentos esportivos na região.

Para o morador Raimundo Alves, o complexo esportivo vai beneficiar todas as idades. "Vou poder caminhar e fazer uns exercícios, vai ser bom para minha saúde e as demais pessoas usarem da melhor forma possível. Vai ser uma maravilha(risos)", disse.

A expectativa é de que o aumento da prática esportiva resulte em benefícios para a saúde física e mental dos moradores, reduzindo índices de sedentarismo e promovendo uma maior socialização entre os habitantes de Mossoró.

Com a conclusão desse projeto, a prefeitura reafirma seu compromisso com o bem-estar da população e com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a promoção da saúde e da qualidade de vida.

"O 'Mossoró Realiza' também aqui na Alameda com o complexo esportivo, com campo de futebol, quadra de vôlei de areia, academia da primeira idade, da terceira idade, uma área de vivência, passeio para a população caminhar. Um complexo esportivo para que as pessoas tenham lazer, um lazer com qualidade, tanto a criança, como o idoso, como o adolescente vai ter aqui realmente um conforto e uma área de lazer para que a população utilize da melhor forma", frisou Rodrigo Lima titular da secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).