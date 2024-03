Emancipação Política de Mossoró será celebrada com solenidade no Palácio da Resistência

O ato solene acontecerá a partir das 8h em frente ao Palácio da Resistência, sede do Poder Executivo Municipal. O momento contará com a presença do chefe do Poder Executivo Allyson Bezerra, autoridades do município e servidores e população em geral. A banda de música Artur Paraguai procederá com a execução dos hinos do Brasil e Mossoró. A programação em alusão aos 172 anos de emancipação política de Mossoró seguirá com a revista às tropas, o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Norte e de Mossoró, além do pronunciamento de autoridades.

A comemoração, de iniciativa do Poder Executivo municipal, tem como proposta manter viva a história da cidade, evidenciando atos, luta por direitos, conquistas e avanços durante toda a trajetória desde sua emancipação política.