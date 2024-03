233 novos policiais civis do Rio Grande do Norte tomam posse na próxima segunda, 18. O ato solene será realizado no Holiday Inn Natal, em Lagoa Nova, Zona Sul de Natal, a partir das 18h30. A nomeação dos novos servidores da PCRN foi anunciada no dia 24 de fevereiro de 2024. Ao todo, foram nomeados 40 delegados, 172 agentes e 21 escrivães. Com a posse coletiva, todos os cargos vagos de servidores falecidos, exonerados e aposentados serão repostos, respeitando assim a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na próxima segunda-feira (18), a Polícia Civil do Rio Grande do Norte vai empossar 233 novos policiais civis aprovados em concurso público para os cargos de delegado, escrivão e agente de polícia.

O ato solene será realizado no Holiday Inn Natal, em Lagoa Nova, Zona Sul de Natal, a partir das 18h30.

A nomeação dos novos servidores da PCRN foi anunciada no dia 24 de fevereiro de 2024. Ao todo, foram nomeados 40 delegados, 172 agentes e 21 escrivães.

Com a posse coletiva, todos os cargos vagos de servidores falecidos, exonerados e aposentados serão repostos, respeitando assim a Lei de Responsabilidade Fiscal. Este incremento de novos servidores faz parte de ações do Governo do Estado para priorizar a Segurança Pública.

Vale ressaltar que há cinco anos, o Governo do Estado vem realizando promoções e nomeando novos servidores. Em 2020, o edital do concurso público da Polícia Civil foi publicado e as provas foram realizadas em 2021.

Em 2022, mais 360 policiais foram nomeados. Já em 2024, um Curso de Formação do mesmo certame foi concluído e, inicialmente, 233 formados tomarão posse, totalizando mais de 600 novos servidores, o que vai representar um incremento de quase 50% do efetivo atual em pouco mais de um ano. O último concurso público da Polícia Civil foi em 2008, e o anterior, 15 anos antes.