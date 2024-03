Polícia de Areia Branca prende suspeito por violência doméstica e cumpre mandado de prisão. A primeira prisão ocorreu em flagrante em Porto do Mangue, quando um homem foi detido acusado de violência doméstica e conduzido à 42ª DP (Areia Branca/Porto do Mangue). No povoado de Ponta do Mel, a segunda prisão foi realizada com base em um mandado de prisão definitivo. Luana Araújo da Silva foi detida pelo crime de tráfico de drogas.

Em uma operação realizada nesta quarta-feira (13), a Polícia Civil do Rio Grande do Norte efetuou a prisão de dois indivíduos em casos distintos de violência doméstica e tráfico de drogas.

A primeira prisão ocorreu em flagrante em Porto do Mangue, quando um homem foi detido acusado de violência doméstica e conduzido à 42ª DP (Areia Branca/Porto do Mangue).

Após o pagamento de fiança, ele foi liberado e os autos foram encaminhados ao poder judiciário.

No povoado de Ponta do Mel, a segunda prisão foi realizada com base em um mandado de prisão definitivo. Luana Araújo da Silva foi detida pelo crime de tráfico de drogas.

Seguindo os procedimentos padrões, após a detenção na delegacia, ela foi levada ao ITEP e, posteriormente, será encaminhada à cadeia pública.

A Polícia Civil solicita que a população de Areia Branca continue colaborando com as investigações, enviando informações anônimas por meio do disque denúncia nos números 84 – 98136-6735 com garantia de sigilo absoluto.