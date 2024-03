MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 14/03/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

FUGA DA PENITENCIÁRIA DE MOSSORÓ

Lewandowski diz que Força Tarefa reencontrou os rastros de Tatu e Martelo e determina continuidade da operação de buscas com 500 policiais

Mas, na prática, equipes da Força Tarefa estão revistando casas até em Mossoró procurando pelos dois fugitivos

MOSSORÓ

Decreto muda política de crescimento de Mossoró; “Tem que fazer o básico, mas bem feito”, diz prefeito Allyson Bezerra sobre novos loteamentos

Já chegamos a 20 obras lançadas de infraestrutura básica nestes meses de fevereiro e março

Calçamento já chegou em 50% das ruas do bairro Aeroporto nos últimos

Caern conclui perfuração do novo poço 6 com 920 metros no bairro Nova Betância e começa a transferência da sonda para perfurar outro poço no bairro Rincão

Emancipação Política de Mossoró será celebrada com solenidade no Palácio da Resistência

Prefeitura ofertará vacina da Influenza na Festa de São José 2024

Guarda Municipal passa por capacitação em APH tático e primeiros socorros

ESTADO

Chuva forte no Alto Oeste alga Doutor Severiano e faz açude do Encanta Sangrar

No Seridó, açude Dourado, em Currais Novos, falta muito pouco para também começar a sangrar

Com ameaça de greve dos servidores, Governo do RN apresenta proposta de política salarial aos servidores estaduais

POLÍCIA

Empresário é preso em Mossoró por dever quase R$ 200 mil em pensão alimentícia dos filhos

233 novos policiais civis do Rio Grande do Norte tomam posse na próxima segunda

Colisão de moto com caminhão baú deixa um idoso morto no Centro de Mossoró

Homem é assassinado a tiros dentro de um pequeno comércio no bairro Pintos

Trabalhador cai em poço da Mina Brejuí em Currais Novos; Corpo de Bombeiros é acionado