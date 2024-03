Moradores reclamam de transbordamento de esgoto e muito mau cheiro no bairro Barrocas

Moradores das ruas João Cordeiro, Marechal Deodoro e Venceslau Braz no bairro Barrocas, estão reclamando de um vazamento de esgoto na região. Segundo os moradores, o transbordamento do esgoto acontece há mais de 10 dias, causando mal cheiro e provocando doenças na população.

Por meio de nota, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), disse que uma equipe está trabalhando na tubulação de grande diâmetro que rompeu entre as ruas João Cordeiro e a Marechal Deodoro nas Barrocas.

"Medidas operacionais estão sendo tomadas para retirar os efluentes das proximidades do trecho para iniciar o serviço de troca de tubos no local",

Ainda segundo a nota, a previsão é que a substituição de tubulação ocorra durante esta sexta-feira (15). A previsão de finalização do serviço é até a segunda-feira (18).

A Caern disse ainda que vivencia, em período de chuvas, a sobrecarga do sistema de esgoto com a entrada de águas pluviais via ligações irregulares. Como a tubulação não foi dimensionada para receber a quantidade de água de chuva e acaba rompendo.

A recomendação da Companhia é que a população não faça ligações clandestinas que escoam água pluvial para o sistema de esgoto.