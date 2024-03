Ampliação de escolas e UEIs em Mossoró garantirá acréscimo de mais de 600 vagas ainda em 2024. A Prefeitura de Mossoró está ampliando o número de salas de aula em unidades de ensino da Rede Municipal. Na Unidade de Educação Infantil (UEI) Mário Negócio, Abolição I, por exemplo, os serviços estão avançados. A unidade está recebendo duas novas salas, com capacidade para atender até 64 alunos, de seis meses a três anos de idade.

A Prefeitura de Mossoró está ampliando o número de salas de aula em unidades de ensino da Rede Municipal. A construção dos novos espaços representa um acréscimo de mais de 600 vagas ainda no ano letivo de 2024.

Na Unidade de Educação Infantil (UEI) Mário Negócio, Abolição I, os serviços estão avançados. A unidade está recebendo duas novas salas, com capacidade para atender até 64 alunos, de seis meses a três anos de idade.

“Faço parte dessa comunidade, meus filhos já estudaram aqui nessa mesma UEI, e fico muito feliz em poder ver que um sonho está se realizando, está se concretizando. São mais duas salas, o que vai tornar a unidade muito mais aconchegante. Também já tínhamos recebido mobília nova, freezer, fogão, e a climatização. É com muita alegria que a gente vive esse momento”, pontuou a diretora Madalena Azevedo.

Professora da UEI Mário Negócio há 34 anos, Maria Verônica também comemora a nova realizada da unidade. “Com certeza a ampliação é importante, porque a procura aqui é muito grande, tanto dessa comunidade, como de outras, adjacentes. Temos uma lista de espera, que com as novas salas vai diminuir. A climatização também está ótima, melhorou muito. Aqui tudo é novo”, enfatizou a docente.

Além da UEI Mário Negócio, já estão recebendo obras de ampliação as Escolas Municipais Paulo Cavalcante (Sumaré), Marineide Pereira da Cunha (Santa Delmira) e UEI Maria Caldas (Alto do Sumaré). Os serviços serão iniciados também na UEI Tia Aldanisa (Polo Maísa) e Escolas Municipais Sindicalista Antônio Inácio (Barrinha) e Chafariz I, localizada na região do Chafariz.

O investimento na construção das salas foi viabilizado por meio dos programas “Mossoró Realiza” e “Mossoró Cidade Educação”.