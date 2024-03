Tentativa de assalto contra sargento da PM termina com o policial ferido e dois suspeitos mortos. O caso aconteceu no final da noite desta quinta-feira (14), no conjunto Odete Rosado, em Mossoró, quando três suspeitos tentaram assaltar um sargento da polícia militar. O policial teria reagido ao ataque e entrado em confronto com o trio. Na ação, a vítima foi baleada de raspão, na região do ombro. Dois dos suspeitos também foram baleados. Um deles foi encontrado há pouco metros do sargento e foi socorrido para o HRTM, mas não resistiu. O segundo foi encontrado já sem vida, em um matagal, no conjunto Geraldo Melo, na manhã desta sexta-feira (15). O terceiro é considerado foragido. O sargento também foi socorrido para o HRTM e não corre risco de morte.

No final da noite desta quinta-feira (14) três suspeitos tentaram praticar um assalto contra um sargento da polícia militar. O crime aconteceu no conjunto Odete Rosado, em Mossoró.

De acordo com informações da polícia militar, o trio abordou o sargento, que estava em seu veículo, e anunciou o assalto. O policial teria reagido ao ataque e entrado em confronto com os três homens. Na ação, a vítima foi baleada de raspão, na região do ombro, mas também conseguiu alvejar dois dos assaltantes.

A polícia militar foi chamada pelo policial ferido, que informou sobre a tentativa de assalto e o confronto. No local, a guarnição encontrou o PM ferido com um disparo de arma de fogo, que pegou de raspão na região do ombro.

Poucos metros depois, um dos suspeitos (Lucas Mateus, de 21 anos) foi encontrado ferido, num matagal. Ele foi socorrido por uma das viaturas para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas acabou não resistindo. O corpo foi removido para exames na sede do ITEP.

O sargento também foi socorrido e não corre risco de morte.

Com o suspeito, foram encontrados um revólver calibre 38, 5 munições (sendo 3 deflagradas), uma camisa e uma bala clava. O material apreendido, bem como o carro do sargento, com marcas de tiros, foi entregue a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.

Já na manhã desta sexta-feira (15), a polícia militar foi acionada para a região do conjunto Geraldo Melo. No local, um corpo (Erick Oliveira, de 24 anos) foi encontrado em um matagal. Trata-se do segundo suspeito que havia sido baleado ao tentar assaltar o sargento, na noite desta quinta.

Os policiais isolaram o local e aguardam a chegada do Itep e da Polícia Civil para remoção do corpo e início das investigações.

O caso deverá ser tratado como tentativa de latrocínio contra o sargento da polícia militar.

Identificação

O nome do sargento que sobreviveu ao ataque, não será publicado.

Erick Francisco de Souza Oliveira, de 24 anos, residente no bairro Dom Jaime Câmara, em Mossoró-RN.

Lucas Mateus do Nascimento Silva, de 21 anos, residente no bairro Dom Jaime Câmara, em Mossoró-RN.