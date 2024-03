Prefeito anuncia construção da "Cidade da Cultura" em Mossoró. O anúncio aconteceu na manhã desta sexta-feira (15), durante a solenidade comemorativa aos 172 anos de emancipação política de Mossoró. O evento aconteceu em frente ao Palácio da Resistência, sede do Poder Executivo Municipal, e contou com a presença de autoridades locais, servidores municipais, imprensa e a população. Segundo o prefeito Allyson Bezerra, o novo equipamento artístico-cultural da cidade, terá como objetivo fazer um resgate histórico da cidade há décadas.

A Prefeitura Municipal de Mossoró escolheu a data de 15 de março, dia em que são celebrados os 172 anos de emancipação política de Mossoró, para anunciar grandes novidades para o Município.

O aniversário foi celebrado com solenidade comemorativa, contando com a presença de autoridades locais, servidores municipais, imprensa e população em frente ao Palácio da Resistência, sede do Poder Executivo Municipal.

Durante a solenidade, o prefeito municipal Allyson Bezerra, anunciou a construção da "Cidade da Cultura", novo equipamento artístico-cultural da cidade, que tem como objetivo fazer um resgate histórico da cidade há décadas.

Com um terreno de mais de 9 mil metros quadrados, a "Cidade da Cultura" vai ser construída no Corredor Cultural, no coração da cidade. Contará com área extensa para o artesanato mossoroense; 184 metros quadrados de Espaço Kids com brinquedos acessíveis; Acessibilidade também presente por todo local, inclusive, nos banheiros masculino, feminino e familiares; além de um Coreto para apresentações culturais.

O novo empreendimento contará também com uma réplica de 20 metros de extensão da ponte férrea, no mesmo lugar onde antigamente, passavam as linhas de trem, bem como com a reconstrução de fachadas históricas da cidade como o Cine Caiçara, o Mercado Público Central, a Escola do Sindicato dos Ferroviários; a Estação das Artes; o Armazém Caxias; a Fábrica de Sabão e Redes Santa Rita; o Armazém de Algodão, Sal e Cera de Carnaúba e a Residência Universitária Feminina.

"A 'Cidade da Cultura' foi pensada justamente pra resgatar toda a história da cidade de Mossoró. Começamos a fazer esse resgate histórico de prédios importantes que estão cravados na memória de muitas pessoas, e também trazer um espaço para que a cultura mossoroense seja apresentada. Um espaço voltado aos artistas para fazer suas apresentações, seus espetáculos e o espaço também para os artesãos que terão agora um local destinado especificamente para a atuação da sua atividade", destacou Almir Mariano, secretário de Programas e Projetos Estratégicos.

Também na solenidade, o gestor municipal assinou o Projeto de Lei nº 98, de 15 de março 2024, que denomina o Anel Viário, obra que vai ligar às BRs 304 a 110, como "Complexo Viário 15 de Março", fazendo homenagem à data histórica de emancipação política do Município em 15 de março de 1852. O PL será encaminhado à Câmara Municipal de Mossoró.

“Tem uns aspectos históricos aqui muito interessantes. A guerra de Paraguai começou em 1875 com a famosa Revolta das Mulheres. Em 1883, Mossoró se antecipa a Lei Áurea e liberta seus escravos. E hoje é a data mais importante da cidade. Já em 1927, registramos a tentativa de Lampião de atacar nossa cidade. É considerada a maior derrota de Lampião de toda a vida. Depois dessa tentativa aqui do Mossoró, o bando dele praticamente foi arrasado e ele teve que se mudar para a Bahia. E nesse mesmo ano, em 1927, tem a concessão do voto à Celina Guimarães, que se tornou a primeira mulher em toda a América Latina a ter direito ao voto”, pontou o pesquisador Geraldo Maia.

O evento contou com apresentações da Banda de Música Arthur Paraguai; Coral de Vozes Brincantes da Escola Municipal José Benjamim; Grupo de Dança do Centro de Convivência do Idoso do Alto de São Manoel; Banda Puxa Papai.