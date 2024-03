Bairro Santo Antônio recebe ações de combate à dengue neste sábado, 16

As atividades serão iniciadas a partir das 8h e acontecerão em parceria com a Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semurb) e Secretaria de Comunicação Social (Secom). De acordo com a secretária municipal de saúde, Morgana Dantas, mais de 130 profissionais do setor de endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão envolvidos diretamente na ação que tem como objetivo conter a dengue no município.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde realizará no próximo sábado (16), uma grande ação dentro da campanha “Mossoró contra a dengue” que irá contemplar o bairro Santo Antônio e áreas adjacentes.



As atividades serão iniciadas a partir das 8h e acontecerão em parceria com a Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semurb) e Secretaria de Comunicação Social (Secom).



De acordo com a secretária municipal de saúde, Morgana Dantas, mais de 130 profissionais do setor de endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão envolvidos diretamente na ação que tem como objetivo conter a dengue no município.



“Mossoró é uma cidade endêmica para dengue e para conter o problema estaremos realizando ações de prevenções com o objetivo de conscientização da população do bairro Santo Antônio e adjacências para ações de prevenção visando evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue em nossa cidade”, destacou Morgana.



O trabalho de prevenção contra a dengue no Santo Antônio contará com visita às residências realizada pelos agentes de endemias que levarão orientações sobre o combate ao mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue.



Além do trabalho dos agentes, a ação contará também com o serviço de coleta seletiva, coleta domiciliar e recolhimento de entulhos.



"Em breve outras localidades também receberão essa grande ação da campanha que tem como prinicipal intuito evitar a proliferação do mosquito da dengue", concluiu Morgana.