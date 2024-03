Novo telefone de contato do Centro de Controle de Zoonoses já está disponível. O número telefônico 2140-0753 é mais um canal de comunicação direta entre as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o público. A população pode entrar em contato com o CCZ para tratar de questões referentes às arboviroses, registrando denúncias de focos do mosquito da dengue, por exemplo. Há ainda possibilidade de solicitar visita do agente de combate às endemias.