Semana será de céu nublado com chuvas em todo RN, aponta Emparn

Nesta terça-feira (19), dia de São José, a previsão é de chuvas o que para os fiéis indica um bom inverno. “A previsão para o dia de São José é de chuvas, no Litoral com maior probabilidade de ocorrer durante o início da manhã; No período da tarde e noite as chuvas poderão acontecer no interior”, comentou Bristot chefe da unidade de Meteorologia da Emparn.

A previsão para a penúltima semana do mês de março no Rio Grande do Norte é de céu nublado com chuvas em todas as regiões do estado, é o que aponta o Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn).

No último final de semana, o Sistema registrou chuvas em todas as regiões do estado entre às 7h15 da sexta-feira (15) até o mesmo horário desta segunda-feira (18). O maior acumulado foi em Serra Negra do Norte com 39mm, seguido de Areia Branca com 36mm e São João do Sabugi com 32 mm.



“As chuvas ocorrem devido a associação entre as temperaturas mais elevadas do que o normal das águas superficiais do oceano Atlântico e da influência da Zona de Convergência Intertropical, fenômeno meteorológico responsável pelas chuvas nesta época do ano no Nordeste Brasileiro”, explicou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

Nesta terça-feira (19), dia de São José, a previsão é de chuvas o que para os fiéis indica um bom inverno. “A previsão para o dia de São José é de chuvas, no Litoral com maior probabilidade de ocorrer durante o início da manhã; No período da tarde e noite as chuvas poderão acontecer no interior”, comentou Bristot.



Sobre a estação do outono, que começa às 0h06 do dia 20 (quarta-feira) e seguirá até 20 de junho de 2024, Bristot diz que “sairemos do verão, entraremos no outono, um período que as condições, principalmente de radiação solar, facilitam a formação de chuvas pela formação de uma área de baixa pressão aqui sobre a faixa equatorial. A Zona de Convergência Intertropical deverá seguir atuando favorecendo a ocorrência de bons volumes de chuvas nos próximos meses”.

Previsão



Segunda-feira (18) – Céu parcialmente nublado com chuvas em todo Estado;



Terça-feira (19) – Céu parcialmente nublado com chuvas em todo Estado;



Quarta-feira (20) – Céu parcialmente nublado com chuvas em todo Estado;



Quinta-feira (21) – Céu parcialmente nublado com chuvas em todo Estado;



Sexta-feira (22) – Céu parcialmente nublado com chuvas em todo o Estado.



Sábado (23) – Céu parcialmente nublado com chuvas em todo o Estado;



Domingo (24) – Céu parcialmente nublado com chuvas no Seridó, Vale do Açu, Região de Mossoró e Alto Oeste. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.